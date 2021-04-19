前天傍晚發生在台南市歸仁區十鼓文化村附近的賭債糾紛當街砍人案，繼先前3嫌被陸續逮獲後，在逃的林姓主嫌3人自知法網難逃，昨天晚間也被策動投案，全案宣告偵破。

17日下午5時33分左右，警方獲報仁德區十鼓文化村橋下往生產路橋下的文華路段發生打架糾紛，歸仁警分局立即調派線上巡邏警力等7班共計14人及偵查隊到場後，初步查證22歲林姓男子因積欠49歲劉姓被害人107萬元賭債，雙方相約在案發現場附近談判。當時，林嫌等6人持刀棍砍殺劉男及其38歲林姓友人，導致劉男受傷被送市立醫院、林男也受傷送成大醫院，幸好2人均無生命危險。

涉嫌當街砍人的嫌犯被拘提到案，警方循線起出作案用的車輛。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

案發後，歸仁警分局立即成立專案小組，發現行凶者疑似開3輛汽車，並與被害人熟識，經調閱監視器以車追人後，先鎖定特定對象漏夜查緝逮獲2名嫌犯；其中，周姓嫌犯疑因當時場面混亂，遭自己人誤傷，由友人送醫，躲在醫院療傷，亦一併查獲到案。

18日警方再拘提1名嫌犯到案釐清案情，並尋獲3輛作案用的自小客車，均吊回分局採證。不過，警訊中，3嫌均供稱是兄弟相挺，幫朋友出頭；有的還說，「到現場才知道要砍人」。

在逃的林姓主嫌及另2名嫌犯，因無交通工具代步，加上警方步步進逼，自知難逃法網，昨天晚間被策動從台中南下投案。經警方初步調查，發現林嫌疑似不滿劉男四處放話討債，還到林的高雄住處追債，甚至對其長輩動粗，讓林氣憤不已，相約談判，才進而演變成當街砍人案。

(中時 )