疫情在不確定性猶存，美債殖利率升高引發風險性資產重新訂價之下，金融市場波動劇烈，投資更需重視資產配置及風險控管，特別是首重穩健的退休理財，投信建議，透過具跨資產、跨市場配置特性的組合平衡基金或目標風險組合基金，作為退休布局的核心布局工具，掌握省時、省力的存退休金方式。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示，就退休理財來看，多半為長達數十年的投資計畫，必然遭逢景氣循環、國際政治變化，甚或是像新冠疫情這類風險性事件，因此風險管控、資產配置、報酬優化可說是理財規劃的核心。現代人生活忙碌之下，要以一己之力兼顧前述三核心需耗費不少心力與時間，建議不妨透過跨國組合平衡基金或目標風險組合基金來應對。

這類型產品的優點在於是由專業投資團隊來篩選投資標的，能避免過度集中特性市場或資產的風險，有助降低投資組合波動，同時也廣納收益來源，並依據市況調整持有標的內容，具目標風險概念設計的組合平衡基金則是進一步在所對應的風險水準下進行資產配置，投資人僅需依自身風險偏好來選擇對應的產品即可，是相當適合用作退休理財的核心投資工具。

林宗慧指出，從全球角度來看，3月JPM全球製造業PMI升至55，創10年來最高水準，新訂單指數由54.2揚升至55.8，產出指數也升至55.1，產出與訂單活動延續擴張，庫存指數保持低位，訂單庫存比持續上升顯示製造業景氣仍偏正向發展。政策方面，三大央行目前仍維持寬鬆貨幣政策態度不變，美國拜登政府推出2.25兆美元基建計畫藍圖，也有助帶動相關產業發展。

但全球疫情發展、美債殖利率和通膨走勢、美國潛在增稅計畫等因素或可影響金融市場表現，資金輪動情況料更為頻繁，操作上需有所留意。資產配置方面，循環股有望在經濟重啟預期、低基期及低估值等利多而有所表現，債市方面則可留意在低利環境下，具息收優勢、低存續期間之標的。

(工商 )