央行總裁楊金龍19日將赴立法院財委會進行「選擇性信用管制措施執行情形」專題報告，楊金龍表示，目前金融機構受限貸款成數下降，均合於央行管制規定，未來將持續關注房市發展，並檢視管制措施執行成效，適時調整管制內容。

楊金龍指出，央行去年10月及11月進行銀行實地查核，發現部分銀行辦理房貸的高成數貸款漸增，且建築貸款、餘屋貸款快速成長，隨即進行道德勸說並發布新聞。並配合行政院「健全房地產市場方案」，分別在去年12月8日及今年3月19日，兩度調整選擇性信用管制措施。

楊金龍說明，去年調整管制措施，主要針對公司法人購置住宅貸款限制、自然人第三戶以上購屋貸款限制、購買都市計畫劃定住宅區及商業區土地貸款限制、餘屋貸款限制等。今年3月再調整包括降公司法人購置住宅貸款最高成數一律為4成。自然人購置住宅貸款第三戶最高成數降至5.5成，第四戶以上最高降至5成，高價住宅降至5.5成，新增第4戶以上高價住宅最高降至4成。及工業區閒置土地抵押貸款最高成數5.5成。

楊金龍強調，根據金融機構定期報送央行的貸款統計資料，至目前貸款成數均降至符合管制規定，今年1月開始派員實地專案金檢，強化管制措施執行成效，第一季再邀請10家銀行座談，提出執行管制措施的意見。

楊金龍認為，房價議題複雜，涉及金融穩定、居住正義、資源配置，選擇性信用管制措施，有助金融穩定，屬健全房市的一環，總體還是有賴政府各部會從需求面、供給面、制度面，共同尋求最有效解決方案。

(工商 )