台股累計今年初開盤迄4月16日共65個交易日，集中市場總成交值為23兆303.65億元，市場日均值為3,543.13億元，股票成交量週轉率為54.84％。群益證券本周看好六大題材類股，包含：展望佳電子股、原物料股、鋼鐵股、塑化股、航運股、傳產集團股等，看本周台股指數區間為16,800-17,400點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.美國股市持續創新高，第1季相對弱勢的那斯達克指數4月起在財報週效應下轉強，代表美國經濟恢復成長，股市領先反應，台灣出口產業全面受惠；美國科技股轉強後，全球資金有機會再度加碼台灣科技股。

2.第1季財報獲利將創新高，3月營收創新高173家代表景氣全面復甦，第1季財報獲利表現遠優於去年同期疫情衝擊時，多數公司獲利不僅淡季不淡，更可超越去年第4季榮景。

3.投資信心提高，利率水準低，投資資金浮濫，政府房稅合一2.0抑制房地產炒作，股市成為主要資金投資方式。4月14日台股開高走低下跌，過往可能引爆多殺多長黑收最低點，但當日盤中逆勢拉高收紅，就是反應投資信心提高的實證。

(工商 )