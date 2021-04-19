台股上周五（16日）全體上市公司總市值為52兆3,986.68億元，較前周五（9日）總市值增加9,501.12億元，周增幅為1.85％。康和投顧預期本周指數將在16,800-17,300點區間震盪，本周看好八大題材類股，包含：汽車股、NB零組件股、塑化股、鋼鐵股、成衣股、PCB股、航運股、風電股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國FED主席鮑爾重申鴿派看法，認為2022年底前可持續性的通膨2％目標及完全復甦就業目標皆難達成，除非通往政策目標路上達成實質進展，才可能進行QE Tapering，而這時間點將遠遠快於升息動作，因此寬鬆貨幣政策短期並無改變可能。

2.美國3月份零售銷售數字月變動由-3％大幅上升為+9.8％，明顯高於預估之+5.8％，加以上週初請失業補助金人數也由76.9萬人大幅降至57.6萬人，大減19.3萬人，顯示美國經濟持續往復甦道路前進，且有優於預期表現。

3.台積電雖本季度現金股利維持2.5元，但1Q獲利及2Q展望符合預期，上調今年半導體及晶圓代工產業成長率至12％及16％，預期今年美元營收成長逾20％，且上修資本支出至300億美元，顯示台積電於高階製程產能配置及推進時程皆明顯優於同業，中長期營運展望不差。

(工商 )