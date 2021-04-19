昨天晚間花蓮連兩起強震，規模分別為5.8及6.2，國家級警報大響，中央氣象局則說，兩起地震都是正能量釋放。一名網友好奇問「有遇過不正常能量釋放嗎？」對此不少鄉民紛紛聯想到2008年新竹「央大地震」，當時深夜一名中央大學副教授在竹東頭前溪畔，引爆乳膠炸彈，引發規模2.6地震，至今仍令不少人印象深刻。

原PO昨（18）日於PTT八卦板發文表示，每次地震，中央氣象局都會說是正常能量釋放，因此好奇，有不正常能量釋放的例子嗎？如果非正常能量釋放，會發生什麼事？

貼文曝光後，引發不少網點名「央大地震啊」、「中央大學之前做實驗，意外引發規模2.6地震」、「除了央大地震，我想不到其他的例子說明」、「央大地震！那是晚上我整個從床上驚醒」等。

據了解，「央大地震」發生在2008年3月7日凌晨1時許，當時一名中央大學地球科學系副教授顏宏元，正在新竹竹東頭前溪畔進行「Taiger炸測計畫」，引爆750公斤的乳膠炸彈，儘管炸藥使用量已減少，但仍引發規模2.6地震，與他當初預期規模1.8至2，相差近20倍，許多人因此從睡夢中驚醒。

引發規模2.6地震後，中央大學出面鞠躬，向社會致歉。（圖／中時資料照）

顏宏元當時表示，實驗是為了監測、繪測台灣島底下的地殼構造，建立板塊運動的基礎架構，先前也已在其他地方進行炸測，炸藥量都超過1000公斤，皆未造成地震，他也針對實驗引發恐慌，向外界致歉。

(中時新聞網)