香港男星吳彥祖外型高挑帥氣，又在影視圈有傑出的表現，成為許多粉絲心中的男神，不過他飽受髮際線後退的困擾，近日在社群網站分享近況，額頭全部光溜溜，把網友嚇一大跳。

吳彥祖近年多次被捕捉到頭髮日益減少的模樣，最近他透過社群平台PO出一段影片，只見本人穿著紅色休閒外套坐在車內，面露愉悅的述說自己的近況，雖然氣色良好，但不知道是否為角度關係，看起來額頭光禿禿一片，疑似面臨中年掉髮危機，不少網友看到昔日美男子逐漸變成禿頭大叔，紛紛感嘆：「歲月是把殺豬刀」、「美人如名將，不許人間見白頭」、「一代男神也敵不過時間」但也有部分粉絲認為不需要大驚小怪，「去哪找這麼帥的大叔」、「阿祖永遠是我心中男神」、「很多人一輩子也沒像他這麼帥過」。

事實上，吳彥祖眼見自己恐會禿頭，內心多少還是有點在意，2018年他曾PO出自己16歲的帥照，當時還留著烏黑濃密的頭髮，忍不住自嘲：「我希望我能把所有的頭髮拿回來。」

吳彥祖懷念自己16歲的頭髮。（圖／微博@吳彥祖）

不過，最近有網友在餐廳巧遇吳彥祖，發現偶像又長得不一樣了，不但氣色佳、皮膚光滑，抹上造型產品的頭髮看起來並無異狀，成功回春不少，當網友上前詢問能否合照時，吳彥祖態度親切有禮貌，直接親自拿起手機合影，一旁的老婆Lisa S.也被該名網友盛讚身材好又有氣質，就算戴口罩還是不減魅力。

吳彥祖近日和網友合照，看起來一樣英俊。（圖／翻攝東網）

(中時新聞網)