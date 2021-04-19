黃姓退休員警前年反年改向總統車隊陳抗，警方奉命「假摔」將黃送辦被依妨害公務及傷害罪嫌起訴後，法官查明真相後判無罪；嘉義方姓男子在總統車隊經時，向車隊揮舞國旗陳情，也遭警方送辦，檢方依法不起訴。國民黨革實院長今早在臉書發文，直指「陳抗假摔、揮旗法辦」，讓他想到蔡英文說「你們可以更大聲」的笑話，蔡英文最該聽聽馬英九當年溝通國光石化時的一段話。

羅智強說，今年是國光石化決定停建十年，昨天應當年反國光石化的環團朋友邀請，馬總統和他到彰化濕地舊地重遊，回想當年停建國光石化的「秘辛」，其中最讓他感動的，是馬英九總統對環團的重視，以及溝通的誠意。

他說，當時馬英九為了真實聽見反國光石化的聲音，親自前往彰化參加反國光石化的造勢活動，他全程陪伴，親眼見馬英九在台上被主持人拔麥、鼓噪群眾嗆馬英九下台（其實當時邀請馬總統去參加活動的環團朋友，也對主持人的做法不以為然），但馬英九仍非常有勇氣，以十足的誠意，在台上細心向民眾說明一定會審慎的處理國光石化開發案。

羅智強說，馬英九當時的溝通，就是「即便是反對我的人，我也要走進他們，讓他們『看得到』馬英九，讓他們『聽得到』馬英九。」對比滿口「溝通、溝通、再溝通」的蔡英文，一個退休員警只是想鳴汽笛向蔡英文陳抗，維安單位為了執行蔡英文「看不到」、「聽不到」、「打不到」的「三不到指令」（打不到我可以認同，但看不到、聽不到？），竟然下令警察「假摔」，來入罪這位陳抗的退休員警，而一位民眾只是在路邊揮旗，竟然被法辦，令人何其唏噓！

羅智強強調，他還記得，當年馬英九被嗆聲，在回程時他對馬英九總統抱怨，覺得主持人這樣子有失待客之道。馬總統竟拍拍他的肩膀回他「你應該換個角度想，鄉親們願意讓我來表達意見，就要很感謝了，而且鄉親們氣的也不是馬英九，他們只是有一顆熱愛鄉土的心，不希望故鄉的濕地被破壞而已。」馬英九這段坦蕩蕩的君子之言，最該聽的就是蔡英文。

(中時 )