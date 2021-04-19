特殊學名藥廠美時化學製藥(1795)將與泰國最大企業集團進軍亞洲盃，攜手建立泰國本土醫藥市場完整網絡，揮軍東南亞市場。美時將透過私募方式辦理現金增資引進策略投資人泰國公司Innobic(Asia)，攜手在地最強有力的策略夥伴，深耕東南亞市場。Innobic (Asia)將投資美時美金5千萬元(約合新台幣14.1億元)，以每股新台幣80.7元的價格，認購美時所發行的17,517,348股私募股份，此項交易將透過Innobic (Asia)旗下的控股公司Innobic LL Holding Co., Ltd.來執行。

美時製藥總經理 Petar Vazharov表示，透過這樣的長期合作關係，將強化美時在東南亞市場的發展。2020年初開始，美時就積極地以既有穩定成長的東北亞市場為基礎，進一步邁向東南亞市場，持續拓展亞洲業務以完整區域版圖。去年，美時整合了艾威群集團原有在東南亞的業務與產品組合到台灣美時旗下，也成功跨足泰國、香港、新加坡、及越南等市場，並建立了在地團隊。

經由這項策略聯盟，美時與Innobic (Asia)將共同尋求發展東南亞醫藥市場的各項潛在機會，包括但不限於泰國、越南、菲律賓、馬來西亞或其他東南亞國家。美時目前在東南亞市場既有的產品組合、研發與商業發展資源，以及在製藥領域的產業經驗，包括最高標準的GMP認證、供應鏈與生產製造的管理與遍及全球的經銷夥伴網絡，都將協助其打造泰國當地完整製藥生態網絡。而透過Innobic (Asia)與PTT集團在泰國當地豐沛的市場資源與在地經驗，雙方將能攜手進一步深耕泰國市場，更有效率地建立起在當地的品牌認同及潛在商務資源網絡。

Innobic(Asia)為泰國最大的企業集團--泰國國家石油股份有限公司(PTT Public Company Limited，PTT)百分之百持有的子公司。PTT是泰國上市公司，泰國財政部(Ministry of Finance)為其主要股東，掌握超過51%股權，也是唯一一家得以入列美國Fortune雜誌「全球500大企業」的泰國企業集團。 Innobic (Asia)是PTT集團旗下負責打造泰國國家醫藥與生命科學產業生態體系的轉投資子公司。

(時報資訊)