The shot that kept us alive. pic.twitter.com/a1ung5uVzS — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) April 18, 2021

這下子鵜鶘總教練范岡迪真的暴怒了！鵜鶘19日遭到尼克把比數逼入延長，更在延長賽打得荒腔走板，最後以112比122不敵地主尼克，范岡迪賽後怒批，「就算高中生也能做好我們該做的事，我們在暫停時缺乏專注力，根本不配贏球！」

「不只是朗佐鮑爾，我們所有人都把這場比賽搞砸，」范岡迪表示，「我們看起來不像在打一場艱困比賽模樣，所以輸球是應該的，這個球季我已經看到太多次這種情況，這太讓人感到沮喪，想要好好終結比賽，真的沒有那麼複雜。」

也難怪范岡迪如此生氣，打到正規賽還剩1分48秒，鵜鶘還以101比95領先，卻遭尼克打出8比2小高潮，其中包含最後2.3秒布洛克的追平三分球，也讓比賽進入延長，到了延長加賽，鵜鶘更是打得亂七八糟，拱手把勝利讓給尼克。

蘭道爾替尼克貢獻33分、10助攻、5籃板及5抄截的優異數據表現，羅斯也替補拿下23分，巴雷特雖然犯滿離場，卻仍拿下18分，布洛克15分；鵜鶘以錫安威廉森34分最高，英格拉姆19分，才剛傷癒復出的朗佐鮑爾，全場投9中2、只拿5分。

(中時 )