丁怡銘回鍋政院月薪12萬 鄭麗文酸爆「台灣官場現形記」怒轟蘇貞昌：可悲啊！

行政院政務委員兼發言人羅秉成18日證實，去年因年肉麵風波而請辭的前行政院發言人丁怡銘，已於3月1日由行政院長蘇貞昌聘任為月薪11萬元的14職等政院機要顧問。對此，國民黨前副祕書長張雅屏直言，這樣做錯了，並比較國民黨和民進黨的用人文化，表示「國民黨用人小心謹慎到沒人可用，民進黨破格到違法任用，大慷納稅人之凱」。

丁怡銘在去年11月時，因指稱去年台北牛肉麵節冠軍的店家，其牛肉產品僅標示產地美牛，沒標示是否含萊克多巴胺，但不久後業者拿出檢驗證明打臉，丁怡銘遂改口道歉，並訂購牛肉麵滅火，但卻又被被眼尖網友抓包打統編疑似打算報公帳，丁怡銘趕緊取消訂單重新下單，並於當日晚間親赴店家吃麵致歉，但已引發輿論憤怒，最後丁怡銘也因此事請辭下台。

不過，在沉寂多時後，丁怡銘上個月又回到政院任職，行政院也證實此項訊息。對此，張雅屏昨（18日）在臉書發文表示，一位被送監察院的前行政院發言人，默默的被轉聘為行政院顧問，錯了嗎？張稱，當然錯了，行政院有無給職的政務顧問，為院長諮詢所用，而專職的行政院顧問則是公務體系中的常任文官，作為穩定文官運作所用，是大大的不同。

此外，張雅屏指出，國民黨用人出事就丟，戰將打仗哪有不受傷的？因此國民黨少戰將；民進黨用人戰功為尚，入對黨又跟對人不怕受傷，也較容易培養人。若認為民進黨這樣違法亂紀能培養人很好，來怪國民黨過去執政期間沒培養人，這就拿錯藥單了。良性的做法，應當是在公部門被鬥爭下來，轉任黨職或非營利單位沉潛一陣子，另外再以戰功啟用。

張雅屏認為，國民黨的行政院政務顧問聘書與民進黨其實沒什麼不同，但用人心態完全不同。國民黨用人小心謹慎到沒人可用，民進黨破格到違法任用，大慷納稅人之凱。

【LIVE直播】國民黨團召開「沒有丁怡銘網軍總司令 蘇貞昌不會治國？」記者會｜2021.04.19

(中時新聞網)