農漁會代表選舉雖已結束，南投地檢署仍持續偵辦賄選案件，日前獲報某農會代表候選人，以每票6000元，行賄農會會員，檢察官傳訊20名會員到案說明，其中14人分別公人1到3萬元交保；當選代表及理事的劉姓被告，因涉嫌違反農會法行賄罪嫌重大，且有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍指出，檢方偵辦農會賄選案，指派檢察官張永政指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心、南投縣調查站、中部地區機動工作站、南投縣政府警察局刑事警察大隊、草屯分局、集集分局組成專案小組，經研析情資並縝密蒐證後向法院聲請搜索票獲准。

檢察官張永政、李英霆、黃淑美、黃天儀、鄭文正指揮搜索20處所，查扣選舉人名冊等相關證物，並傳訊20名農會會員到案說明，訊後認有14名會員涉嫌收賄，分別諭知以1萬元至3萬元不等金額交保，另已當選代表及理事之劉姓被告因涉嫌違反農會法行賄罪嫌重大，且有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

南投縣某農會代表選舉賄選，1票6000抓到了，1理事收押。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

專案小組持續調查發現，劉姓被告涉嫌於110年2月21日投票日前，以每票6000元金額，行賄高達40餘名農會會員，旋再向法院聲請搜索票獲准；續於4月16日由檢察官張永政、王元隆、張姿倩、黃慧倫、張鈞翔、簡汝珊、林孟賢指揮搜索33處所，並傳訊31名農會會員到案，考量部分選民年事已高，則由2名檢察官前往現場就訊，其餘人等則由專案小組安排大巴士載送地檢署複訊，多數會員配合專案小組調查，訊後已主動繳回及表示願繳回不法犯罪所得，犯後態度良好，2波行動總計查扣已繳回賄款共計15萬4000元。

吳錦龍表示，農會選舉有部分選區競爭激烈，南投地檢署與辦案團隊進行熱區分析，鎖定重點深度布雷及嚴密蒐證，又依農會法第47條之4第1項規定，候選人犯選舉行、收賄罪，已當選者，其當選無效，並再次呼籲農漁會選舉有收受賄款之會員，主動至地檢署或南投縣政府警察局、南投縣調查站說明、繳回犯罪所得。檢舉賄選最高可獲得200萬元的檢舉獎金，鼓勵熱心民眾，應勇於檢舉，共同締造乾淨選風。

(中時 )