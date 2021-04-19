中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員孟潔，長相甜美又有火辣身材，讓她圈粉無數，近日加入《全明星運動會》擔任藍隊經理，人氣更不斷攀升，近日，她分享在場邊為樂天桃猿應援時，賣力熱舞小可愛卻滑落，直到她回到休息室才發現，讓她忍不住自嘲「好像一個米麒麟(米其林)」。

孟潔在社群分享跳啦啦隊的趣事，在她跳到第三局時，小可愛就溜下來，「然後就一直在肚子那，好像一個米麒麟(米其林)...直到結束下去休息室時我才發現」，而衣服卡在肚子的畫面也全被攝。

孟潔分享小可愛滑落糗事。(圖／翻攝自IG)

雖然孟潔事後才知道，來不及阻止出糗模樣曝光，但她也大方開自己玩笑，「一定有超多人問孟潔是不是變胖了，我最近是吃的比較多…但要胖也會胖全身，不會只胖肚子啦」。

粉絲見狀也笑稱「我承認我有問」、「多了一層，還是可愛」、「還沒點開留言想說這個肚子是」、「米其林孟也是很可愛」，也引來隊友小鹿（楚知嫣）笑虧「姓林無誤」。

Show Girl出身的孟潔擁有甜死人的笑容和火辣身材，空靈清新的氣質，被球迷戲稱「空靈系系主任」，深受不少粉絲喜愛，而她在加入啦啦隊之前，其實是個廣告小明星，經常出現在電視或平面廣告中。

(中時新聞網)