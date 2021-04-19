由於新冠疫情嚴重，醫療體系快崩潰，加拿大人口最多的安大略省將擴大AZ疫苗的施打年齡限制至40歲以上。

因應罕見血栓疑慮，加拿大官方日前建議各省停止讓55歲以下民眾接種AZ疫苗，不過礙於新冠肺炎疫情嚴峻，醫療體系瀕臨崩潰，路透社披露，加拿大人口最多的安大略省已經決定擴大施打年齡限制至40歲以上，新措施預計明（20）日生效。

路透社引述政府消息人士獨家報導，第三波新冠疫情肆虐多倫多所在地、加拿大人口最多的安大略省，當地醫療體系瀕臨崩潰，為了抑制疫情、緩解醫院壓力，安大略省已經決定，擴大AZ疫苗的施打年紀限制，擴大至40歲以上。

目前各大藥局已經備有AZ疫苗，不過僅提供55歲以上民眾施打，安大略省政府預計當地時間今（19）日公布新規定，20日生效。

由於挪威、丹麥等歐洲國家3月初相繼爆出民眾接種AZ新冠疫苗後，出現罕見腦血栓症狀，加拿大衛生署（Health Canada）3月29日宣布，將重新檢視嚴重血栓併出血的少數病例，加拿大國家免疫諮詢委員會（National Advisory Committee on Immunization，NACI）同日也宣布，建議各省主管機關停止讓55歲以下民眾施打AZ疫苗。加拿大國家免疫諮詢委員會的建議並不具強制力，但是加國各省都遵照辦理。

上周加拿大衛生署公布重新檢視結果，指出英國主管機關預估血栓風險相當低，每百萬人只有4例，而且相關併發症是可以治療的，接種AZ疫苗的好處大於可能風險，宣布不會限制疫苗施打。加拿大國家免疫諮詢委員會透露，委員會20日將公布新的疫苗接種建議。加國目前出現2例血栓病例，而且都在康復中。

針對安大略省將擴大施打年齡層，加拿大廣播公司（CBC）報導，加國衛生部長海杜（Patty Hajdu）表示，不會限制各省擴大施打AZ疫苗的年齡層。

綜合加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）、環球新聞（Global News）報導，安大略省醫院的加護重症病房已經大爆滿，當中首府多倫多市疫情最嚴重，郊區醫院準備接收城市患者，取消不急迫的手術，其他患者被送到幾百公里外的醫院治療，好讓醫院能夠接收新冠患者，安大略省2間醫院已經公開招募其他領域的醫生，進入加護病房協助，避免醫院完全崩潰。

安大略省18日新增4,250例新冠病例，當天又有59人被送進加護病房，至今有737人在加護病房接受治療。

目前多個歐洲國家只提供年長者施打，英國將為30歲以下年輕人提供其他疫苗選項，丹麥宣布停打AZ疫苗。

(中時新聞網)