威廉與哈利出席祖父菲立普親王的葬禮

威廉王子和弟弟哈利在參加過祖父菲立普親王的葬禮後，彼此密談了2小時，重新燃起兩人可能和解的希望。

據《太陽報》（THE SUN）18日報導，自從哈利和妻子梅根接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）的爆炸性專訪後，查爾斯王儲趁著舉行完葬禮後，私下找兩個在氣頭上的兒子密談。據消息人士說，這正是菲立普親王應有的心願。

在17日透過轉播的親王葬禮後，父子3人留在溫莎城堡（Windsor Castle），和家人團聚。在威廉和哈利嚴重失和後，這重燃兩人可能和好的希望。如今哈利可能繼續留在英國，好為女王周三過95歲的誕辰慶生。此外，他說，會和哥哥威廉為已故母親黛安娜王妃在肯辛頓宮（Kensington Palace）的紀念像揭幕。

菲立普親王葬禮

7月1日是黛安娜王妃的60歲冥誕，王室內部人士希望，雕像揭幕那天，兩兄弟合體，能有助於他們彌補裂痕。王室傳記作家茱諾爾（Penny Junor）說，葬禮後他們各自以自己的方式哀悼。她說，他們或許會打招呼，但就算那樣也是正向的開始。

茱諾爾指出，他們之間有許多需要解決的。兄弟失和已經很長一段時間了，他們需要時間，空間和信任。「哈利應該會為女王的生日留下來，這是他起碼能為祖母做到的，而這樣一來，他還會有更多機會和父兄交談。」事實上，這是哈利與梅根去年3月出席王室年度盛事國協日（Commonwealth Day）慶典後遠走他鄉以來，首度和家人團聚。

(中時新聞網)