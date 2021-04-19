日本團體AKB48前成員片山陽加，2014年從團體中畢業後就積極朝舞台劇領域發展，2019年還曾來台演出音樂劇《雨港基隆》，日前她宣布再度來台的消息，透露這次是來留學，目前已經在進行隔離，然而才剛抵台，昨晚片山陽加就碰上花蓮規模6.2的大地震，讓她當場嚇壞。

片山陽加18日在推特發文宣布，「雖然是短期的，但要在台灣留學了！我現在在台灣！」並透露自己已經從17日開始過隔離生活，雖然還無法曬出遊照，但她也會試著分享隔離生活，她先是表示自己測量體溫時結果正常，還分享了一整天的三餐，滿意大讚，「飯非常好吃，我一直吃不停……」。

片山陽加十分滿意自己的三餐。(圖/翻攝自片山陽加推特)

然而昨晚的地震插曲卻讓她嚇壞，片山陽加才在隔離第一天就碰上大地震，儘管她人在台北，感受沒有震央強烈，卻還是感受到地震搖晃的威力，首次收到地震速報，也讓片山陽加坦言，儘管台北震感沒那麼強烈，還是有點嚇到了，引來粉絲們獻上關心，「沒事就好」。

片山陽加剛來台就遇上大地震。(圖/翻攝自片山陽加推特)

事實上，片山陽加過去就曾數度來台，似乎對台灣情有獨鍾，還曾和菊地彩香、阿部瑪莉亞一起為台北市擔任觀光大使，在從AKB48畢業後，她不僅來台開唱，還為日片影展活動宣傳站台，如今將長時間待在台灣留學，也讓粉絲們十分興奮，期待能夠在路上巧遇偶像。

(中時新聞網)