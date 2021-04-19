根據InfoLink最新調查指出，2020年台灣太陽能市場新增安裝量為1668MW，較2019年成長18％。展望2021年，能源局目標新增安裝量為3GW，挑戰艱鉅，仰賴系統商突圍而出。

InfoLink資深分析師陳君盈表示，2020年辰亞能源受惠於彰化崙尾東的大型水面型專案於2020年底併網，一舉奪得系統商寶座。中租能源雖然2020年暫居第二，但其市占率還是維持相同水準，連年能夠保持穩定，實屬不易。2020年度Tier1的系統投資商單一年度併網量全數超過100MW，前五大廠合計市占率高達47％，關鍵來自於三大指標專案相繼於2020年併網帶動系統商的排名一躍而進。

另外值得注意的是，系統商開陽與進金生依舊持續維持在tier2排名，兩家廠商已連續三年都持續上榜，代表其在市場上已具備一定口碑與知名度。新進榜的名單有宇軒能源、新晶投控與泓德能源，這三家廠商都屬於在太陽能下游耕耘許久後開始收穫。另外表現越來越好的廠商，如康舒、寶晶與太平洋綠能等，雖然2020年無法擠進前十大，但都是具備相當潛力的系統商，後勢看漲。

展望2021年，隨著政府優先倡導的漁電共生先行區已經開始布局進行之外，2020年遞延的專案已經陸續啟動施工，預估2021年系統投資商排名還會持續進行洗牌。

(工商 )