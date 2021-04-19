台中市議員羅廷瑋今天指出，昨日深夜大家都準備要睡覺時，突然的震動讓大家都不知所措。花蓮昨天深夜10點左右，將近3分鐘內連續搖晃2次，全台都感受到，嚇壞不少民眾，兩起地震規模分別為5.8及6.2，震央都在花蓮壽豐鄉，此次規模6.2地震為今年台灣最大規模，據中央指出，今年地震可能比往年還頻繁許多。

羅廷瑋表示，他之前在議會有提出，有鑒於台中成為全台第二大城市，人口逐漸成長，東南區大樓林立，希望市府與中央反映地震簡訊通報下降為地震規模3跟台北一樣，但被氣象局回文說要把台北也提高跟台中一樣超過4才發送簡訊。

羅廷瑋說，昨日震後隨即在地方社團「台中南區東區大小事」發問關心在地鄉親，少數人收到簡訊通知，而多數民眾表達沒有收到地震簡訊通知，但看網路新聞卻公布花蓮震央高達6、台中也有規模4，卻有多數人沒有收到簡訊，造成兩種不同標準，希望中央可以重視這個問題，將災害防範於未然！

(中時 )