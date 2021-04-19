中鋼110年股東會紀念品出爐，為「熊愛台灣棘輪起子工具組」，雖與前幾年的股東會紀念品黑熊傘有異曲同工之妙，但今年股東會紀念品再度讓超過百萬股東又有新的期待，19日股價繼續上演大漲走勢。

中鋼今年股東會紀念品，外觀採用可愛的黑熊造型設計，工具組金屬件使用中鋼矽合金工具鋼及鉻釩鋼料製作，塑料材質為環保無毒的TPR及可回收的環保PP；工具組本體可拆分為三段，頭部握把配有棘輪起子座，身體底部置有六支不同規格的起子頭可供替換，起子頭表面經粉體烤漆處理，通過德國TUV及法國BV機構認證，並符合美國CP 65環保規範；整體設計概念結合可愛動物造型及日常用的螺絲起子，可輕易用於居家修繕，不使用時亦可置於家中做為擺飾，其創意設計不僅實用便利，也豐富了生活樂趣。

此外，中鋼公司秉持鼓勵國內優質廠商及善盡社會責任的想法，紀念品相關製程及材料全程於台灣製造，期盼藉此支持國內產業供應鏈的發展。

今年為中鋼公司建廠50周年，謹以此別具巧思的紀念品致贈股東，感謝股東堅定的支持，未來本公司將持續以踏實、求新的精神，懷著「Our quality, Your better life.」的理念，期盼為台灣經濟共創下一個50年的榮景。

110年股東常會之受託代理兌換紀念品期間為110.05.26～110.06.02（例假日除外），限持有1,000股以上的股東領取，另考量COVID-19疫情雖已趨緩但防疫仍不宜鬆懈，為分散股東人流，本次除本公司股務代理機構凱基證券外，並增加永豐金證券為受託代理人，以服務股東兌領股東會紀念品，領取地點詳載於開會通知書，也請股東排隊領取時配戴口罩並保持社交距離。

未於受託代理期間交付委託書的股東或持股未滿1,000股之股東，可利用台灣集中保管結算所之「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：https://www.stockvote.com.tw】或各證券公司的手機APP程式，透過電子投票方式進行投票(於110.5.19~110.6.15完成電子投票作業且未重覆委託)，並於110.06.23~110.06.25期間持身分證明文件至指定地點領取(詳開會通知書)；或於股東會當天親自出席股東會領取紀念品。

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