英國科學家今天展開試驗，刻意讓曾經感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）者再次接觸這種病毒，藉此檢視免疫反應，觀察他們是否會再次感染。

英國2月成為全球第一個批准所謂人體「挑戰試驗」的國家，刻意讓志願者接觸COVID-19。

今天展開的這份研究與2月的試驗不同，此次不是讓沒感染過的志願者染疫，而是要讓曾染疫者再次感染，以對免疫力有更多了解。

牛津大學（University of Oxford）疫苗學家、領導研究的麥珊（Helen McShane）表示：「我們可以藉由此項研究得到的資訊設計更好的疫苗和療法，並了解人們感染新型冠狀病毒後是否受到保護、保護有多久。」

她說，這將有助了解是什麼免疫反應能預防再次感染。

科學家數十年來進行人體「挑戰試驗」，以對麻疹、流感、傷寒、霍亂等疾病有更多了解，進而研發相關療法和疫苗。

此項試驗的第1階段將採用可使新型冠狀病毒開始在約一半受試者體內複製的最低劑量，讓他們不會出現症狀或幾乎沒有症狀。第2階段則會在夏天展開，讓不同批的志願者感染標準劑量的病毒。

參與第1階段試驗者多達64人，年齡18至30歲，至少3個月前曾染疫、但目前健康的受試者。

研究人員讓受試者再次感染SARS-CoV-2原始病毒株之後，會將他們隔離至少17天觀察，若有出現症狀，就會採用雷傑納隆藥廠（Regeneron）單株抗體治療。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1100419

(中央社)