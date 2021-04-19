根據美國疾病管控與預防中心（CDC）提供的數據，目前全美成年人口中，已有一半至少接種過1劑新冠肺炎疫苗，為該國這個史上最大規模的疫苗接種行動再立下重大里程碑。

美國CDC的數據指出，全美18歲以上人口中，已有超過1.29億人至少接種過1劑新冠疫苖，占全美成年人總數的50.4%。此外，已有超過8,300萬名成年人，約占成年人總數的32.5%完成疫苖接種。目前美國批准的三種新冠肺炎疫苖由輝瑞、莫德納與嬌生提供。

CDC數據顯示，過去一周美國平均每日接種330萬劑新冠疫苗。

正當美國持續加快疫苖接種工作之際，全球疫情則抵達另一個悲慘的里程碑，根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）提供的數據，截至上周六，全球染疫死亡人數已經突破300萬人，平均每日約有12,000人死亡這場疫病。

目前全球疫情最嚴重的美國每日新增病例數仍然很高，平均每日增加約68,000人染疫。

由於在接種後出現6個罕見的腦部血栓病例，美國食藥管理局（FDA）與CDC日前已建議暫停施打嬌生疫苖。白宮新冠應對小組協調人齊恩茨（Jeff Zients）表示，暫停施打嬌生疫苗，不會拖慢美國的疫苗接種進度，因為美國擁有供應足夠的輝瑞和莫德納疫苗。

白宮首席醫學顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）周日表示，他認為美國可能會以附加警語或限制的方式恢復嬌生疫苗的使用，預計最快周五做出決定。

(時報資訊)