英格蘭公共衛生局(PHE)官員Susan Hopkins周日指出，正在調查一來自於印度的新冠肺炎變種病毒，但是PHE沒有足夠證據將之歸類於嚴重的變種病毒。

Hopkins表示，對於該變種病毒尚未獲得足夠數據，無法表明其是否為一種受關注的病毒，衛生單位將繼續進行調查。PHE需要了解其是否有較高的傳染率、較嚴重性的病情，或者是否會避開疫苗；PHE正在研究每日的數據。而目前在英國已指認出77例該印度變種。

印度環境部長George Eustice在稍早時表示，儘管印度病例數激增，英國首相強生(Johnson)仍將在四月下旬訪問印度。Eustice認為商業和政治事務必須持續進行；另外印度一專家委員會正在檢視允許進行國際旅遊的國家名單。

根據周日最新數據，英國在過去28日感染新冠肺炎並導致在過去24小時內死亡的人數，來到10名，為自去年九月九日以來最低單日死亡水準；單日確診人數為1882人低於前一天的2206人。另外接種第一劑新冠疫苗人數增加15萬人，累計來到3284萬人。

(時報資訊)