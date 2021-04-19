Extensive #Pistons injury report vs. #Cavs Monday, with 7 players OUT:



Sekou Doumbouya (concussion protocol)

Jerami Grant (quad contusion)

Cory Joseph (bronchitis)

Mason Plumlee (rest)

Wayne Ellington (rest)

Dennis Smith Jr. (knee soreness)

Rodney McGruder (elbow sprain)#DFS — Rod Beard (@detnewsRodBeard) April 18, 2021

就在暴龍、馬刺兩隊因為違規輪休遭到聯盟罰款25000美元之後，本季努力擺爛當中的活塞，卻完全沒在怕的嗎？根據活塞隨隊記者貝爾德19日搶先公開活塞20日底特律主場出戰騎士的傷兵名單，竟有7名活塞球員無法上場，擺明不怕聯盟罰款。

根據貝爾德公布活塞傷兵名單，除了普朗利、艾林頓兩人輪休，葛蘭特將因大腿撞傷缺席，唐布亞因為腦震盪協議休息，喬瑟夫則是支氣管炎，丹尼爾史密斯膝蓋痠痛，麥克古德手肘扭傷，只能說為了努力擺爛，活塞什麼理由都用出來了。

畢竟活塞本季早已提前宣告放棄，除了先後送走羅斯、布雷克葛瑞芬兩大主力，更把包含迪隆萊特、米凱柳克等表現出色的優質球員交易出去，擺明本季就是努力擺爛到底，提前瞄準能在今年選秀會上抽到高順位選秀權，以便日後重建。

目前活塞戰績17勝40敗，早就排在東區墊底位置，只是包含騎士(20勝36敗)、魔術(18勝39敗)、火箭(15勝42敗)、灰狼(15勝42敗)等隊也在努力擺爛中，聯盟高層只能眼見這些爛隊繼續「裝死」，卻根本拿不出任何可以制裁或解決之道。

(中時 )