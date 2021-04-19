12生肖一周運勢熱騰騰出爐囉！搜狐網命理專欄分享4／19～4／25生肖運勢，生肖兔在進入5月後會有財神臨門，生肖狗會有貴人相助迎來轉運機會，生肖牛的人則有機會升官發財，並賺得一筆橫財。

▍1.生肖兔

屬兔的朋友在4／19～4／25運勢不俗，但偏財運也相對平平，並無喜訊傳出。不過，屬兔人在進入5月後，得「天解」入庫財宮，會有財神臨門帶來好運，事業上則會出現貴人坐鎮，工作有望發展一筆大生意，鴻運當頭，必定會大富大貴。

▍2. 生肖狗

屬狗的人在4／19～4／25之間會有貴人相助，迎來轉運機會，事業方面會開始有很大的起色，工作發展左右逢源，運勢大紅大紫，福祿兼得。生肖狗一直都在悄悄努力，有望爆發發財。

▍3. 生肖牛

屬牛的人個性踏實穩重、為人樸素。在工作當中會深受領導的器重，有很大的晉升空間，有機會升官發財。但是卻有小人暗算，導致漏財，好在4／19～4／25運勢會飆漲，財富之路瞬間大爆發，非常有機會賺得一筆橫財。

(中時新聞網)