4月2日台鐵太魯閣號發生嚴重意外，造成49人死亡、200人受傷，交通部長林佳龍請辭獲准，將於20日卸任。據了解，行政院預計今（19）日宣布，交通部長一職，將由現任交通部政務次長王國材接任。

王國材因有豐富歷練，被稱為「萬用工具人」。林佳龍離職後，將由王國材接下交通部長一職，相關事宜，行政院將會再對外說明。而王國材現任交通部政務次長，也是財團法人中華航空事業發展基金會董事長。

至於，王國材的學經歷，他是國立交通大學交通運輸研究所博士、國立成功大學交通管理科學系碩士、學士，曾任交通部代理部長、圓山大飯店董事長、臺灣港務股份有限公司代理董事長、中華郵政股份有限公司代理董事長、一卡通票證股份有限公司董事長、中華智慧運輸協會理事長、高雄市政府顧問兼臺北聯絡處主任、高雄市政府交通局局長、鼎漢國際工程顧問公司總經理、董事長。

另外，其實在2016年5月20日，蔡英文執政，賀陳旦、王國材同時走馬上任，擔任交通部長、政務次長，隨後吳宏謀在2018年7月接任部長，但在10月21日發生普悠瑪事故後，吳宏謀於12月3日請辭，由王國材代理部長，當時，一般認為王國材應可真除部長，未料代理部長至2019年1月14日林佳龍上任為止。

(中時新聞網)