大陸男星賈乃亮原先有妻有女，但影后老婆李小璐2年前與歌手饒舌歌手PG One傳出婚外情醜聞，還被爆出了偷腥親密片，事發後PG One認與李小璐有感情，而賈乃亮則是發聲明，表示在親密片流出前，他與李小璐已經簽字離婚，之後將心力全部投入工作之中，昨他公開一段收工後的用餐影片，模樣悽慘，還被掌鏡者問：「亮哥是去工地了嗎？」。

賈乃亮與李小璐婚變，最終演變成離婚，眾人都對他被戴綠帽感到萬分同情，而恢復單身後的賈乃亮，將生活重心全放在工作上，也多虧如此，這兩年他在戲劇、綜藝上有了超越過去的表現，而賈乃亮也很珍惜自己的團隊，去年雙12時，主動給員工送上犒賞禮物，大方幫大家買單他們的購物車，被讚是暖男老闆，想起他遭遇的那些傷痛過去，更替他覺得不值。

賈乃亮收工滿身泥濘，被問是不是從工地回來。(取材自賈乃亮工作室、賈乃亮微博)

如今雖然疫情尚未緩和，但賈乃亮仍是工作滿檔，昨天(4/18)傍晚，他在微博貼出一則收工後的花絮，賈乃亮穿著簡單家居服在吃飯，飯菜很樸實，但他吃得很香，看起來真得很餓，而最吸睛的不是食物，是賈乃亮的臉及手腳，大面積沾上了泥巴，一張帥臉幾乎都被擋住了。

掌景的工作人員看了老闆的淒慘狀態也嚇了一跳，連忙問：「亮哥是去工地了嗎今天？」，他表示只是去錄了綜藝《極限挑戰》，就變成這樣了，結果被笑「你是變成《極挑》場工了嗎？」、「好像海藻泥面膜」，賈乃亮只能苦笑，吐露：「這年頭活不好幹阿」，但仍自我鼓勵很開心、很歡樂，只是跟著小夥伴喊著努力的中途不禁崩潰，至於被逼問到底經歷了什麼？賈乃亮還是很敬業地死都不爆雷，希望大家去收看節目，也坦言「沒想到會這樣」。

(中時新聞網)