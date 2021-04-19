台中市西屯區19日上午近6時，發生一起48歲雙胞胎姊妹在租屋處疑從5樓墜樓憾事，兩人創傷明顯死亡，雙胞胎姊妹的父親接獲消息，難過的表示，女兒多年來有情緒困擾問題。雙胞胎姊妹同年同日生、同年同日死，家人哀傷不已。

童姓雙胞胎姊妹家住龍井，到西屯區租套房租屋約一周時間，今天早上5時51分消防局獲報，有人從5樓墜樓，警消到場發現兩名女性從高處墜落在馬路上，現場無遺書，到租屋處也無外力介入跡象，確切死因有待檢警進一步調查釐清。

據了解，童姓雙胞胎姊妹約29歲開始有情緒困擾問題，曾有想不開的行為，其父親接獲不幸消息，哀痛的表示，雙胞胎姊妹感情很好，不知為何會這樣，家人知道姊妹有為情緒問題就醫，不知會做出這樣的憾事。

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(中時 )