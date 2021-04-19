台中市「110年大專院校公部門暑期工讀計畫」，今年度擴大提供320個工讀機會，工讀期間自7月1日至8月31日，月薪為2萬4000元；市府勞工局長張大春強調，勞工局為協助青年提升就業競爭力，達到畢業即就業的目標；讓青年學子在學期間，對於職涯規劃以及職業特性提前有基本認識。

台中市議會第3屆第5次定期會20日開議，市府新任勞工局長張大春，19日專程拜訪市議員邱素貞，就勞工相關業務進行說明與溝通，並爭取支持。

邱素貞指出，市府辦理暑期工讀計畫，深受用人單位、工讀生及家長肯定，每年都吸引許多大專院校學生報名，2020年提供270個名額大家搶破頭，希望能夠擴大辦理，以提升台中市大專青年學生職涯發展競爭力，協助未來畢業即可馬上就業。

邱素貞表示，許多具有低收或中低收入戶身分或特殊境遇家庭子女，還在求學階段，需要經濟協助；希望勞工局協助讓青年學子可以利用暑假期間累積職場工作經驗，為就業做準備。

張大春說，勞工局每年極力爭取公部門暑期工讀職缺，提供在地學子就近體驗公共事務的機會。「110年大專院校公部門暑期工讀計畫」，今年度擴大提供320個工讀機會。

張大春強調，其中220個名額提供給身心障礙者、低收或中低收入戶、原住民、特殊境遇家庭子女、獨力負擔家計者之子女、父或母於2019年1月至2020年4月25日期間，曾遭職業災害且目前尚在失業中、或於該期間有申領失業給付目前仍失業中等，工讀期間為7月1日至8月31日，月薪為2萬4,000元，歡迎設籍台中對公共服務有興趣之大專在學青年朋友踴躍報名。

(中時 )