竹聯幫雷堂成員林勵，去年為了10萬元報酬，涉嫌受販毒集團指示，領收自泰國寄送1.2公斤的海洛因毒郵包，台北地檢署19日依《毒品危害防制條例》、《懲治走私條例》起訴林勵，並擴大追查代林勵領貨的林姓女子、幕後販毒集團主嫌「久哥」等人。

據指出，林勵為了10萬元，鋌而走險涉嫌運送第一級毒品海洛因，但事後沒拿到錢，還涉犯《毒品危害防制條例》運輸第一級毒品罪，最重可判處死刑或無期徒刑，得不償失。

起訴指出，販毒集團主嫌「久哥」去年8月向林勵表示，他將自泰國郵寄海洛因毒郵包，領貨可獲報酬10萬元，林同意後，提供手機給好友的林姓女友，由林女出面領貨。

去年8月，「久哥」集團自泰國將重量1.2公斤的4塊海洛因磚，夾藏在餅乾、果乾盒，偽裝成郵包，寄送至台北市太原路，收件人登記為王姓男子。

去年10月15日，毒郵包空運來台，因關務署台北關查覺有異，當場拆封發現郵包夾帶海洛因毒品，通知北檢，檢方指揮調查局偵辦，檢調遂不動聲色，準備追捕領貨人。

10月26日，林女查詢郵包遞送過程，但因林勵懷疑已遭警調鎖定，而未出面領貨，調查局約談林女，林女供稱是林勵指示代收，調查局遂於今年2月22日拘提林勵到案。

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(中時 )