1.華邦電(2344)：上周五三大法人大舉回補買超40195張，盤初股價漲逾5%，躍過5日線。

2.南亞科(2408)：DRAM供不應求，盤初彈升逾2%，企圖重回百元俱樂部。

3.燁興(2007)：鋼市火熱、外資偏多，今早疾拉漲停再創波段新高。

4.聚亨(2022)：上周外資買多賣少拉抬短均上揚，今早直接跳空漲停鎖死。

5.中鋼(2002)：Q1績優、Q2續旺，盤初股價漲逾6.5%、攀38.2元。

6.東台(4526)：訂單看到Q3，今年拚轉盈，今早放量觸及漲停。

7.精誠(6214)：連續7年配息5元、Q1營收再創高，盤初交投火熱，股價漲逾3.5%。

8.益航(2601)上周五外資、自營商聯手轉買超計3024張，今早多頭湧入追價，噴量頻觸漲停。

9.宏達電(2498)：外資、自營商連日買超，今早股價漲逾4.5%，向上突破40關。

10.大國鋼(8415)：產業面燒滾滾，今早跳空漲停開出被打開後，再衝漲停鎖死。

11.宏碁(2353)：擬15億元買敦泰電子普通股，加上小金雞加持，早盤帶量35.8元續創波段高點，隨後收斂漲幅守紅盤。

12.敦泰(3545)：終止合作關係，神盾將出清公司持股，盤初觸及跌停，5日線失守。

13.神盾(6462)：與敦泰合作喊卡，晨盤應聲衝上181元突破前高，高漲逾4%。

14.佳能(2374)：拚轉型，業內外總動員，早盤上揚近3%。

15.台航(2617)：台友輪交船，3年長約毛利率35%，股價跳空奔30.25元漲停，登短波高價。

16.四維航(5608)：BDI強彈，散裝航運旺到Q3，晨盤直闖27.55元鎖漲停，連日寫波短高點。

17.華航(2610)：貨運續發威，加上擴大旅遊泡泡題材，早盤續強漲逾4.5%，短高再達陣。

18.裕民(2606)：BDI連3漲，股價躍上52.4元漲停價。

19.華榮(1608)：業外收益進補，2月EPS攀至1.81元，人氣擁簇，晨盤跳空鎖22.65元漲停。

20.宏泰(1612)：上周五期銅價格下跌，但預測銅價將上揚，線纜廠歡呼，早盤上攻29.2元漲停價，觸及短波高。

21.TPK-KY(3673)：聚焦蘋果新品發表，新款iPad Pro將導入Mini LED助營運，股價上漲逾4%。

22.映泰(2399)：虛擬貨幣一片倒，板卡虛弱，早盤直摔32.7元跌停價，5日線告失。

23.華豐(2109)：漲價聲轟隆隆，人氣不散，股價觸及漲停，再衝波短新高價。

24.台聚(1304)：油價漲不停，Q2營運不看淡，晨盤爆大量，衝上38.75元漲停，再攻短高。

25.力鵬(1447)：尼龍漲價獲利擴大，外資連買超3日合計6187張，早盤強勢漲停。

26.三商壽(2867)：首季獲利亮眼，每股稅後盈餘0.65元，拉抬近半根漲停板。

27.廷鑫(2358)：訂單熱絡，特定買盤搶進，再一根漲停。

28.美隆電(2477)：訂單能見度高，外資開始進場布局，早盤強勢向上跳空，創2007年10月以來高點。

29.鉅祥(2476)：車載鏡頭及VCM開始出貨助攻今年營運，多方啟動，突破37元前高價位。

30.欣興(3037)：外資上周五大買近9000張，多方吃補，勁揚3%。

31.台泥(1101)：水泥價漲激勵Q2營運走堅，早盤創高站上50元。

32.日勝生(2547)：將簽下國泰世華銀行館前聯合大樓都更案，插旗北車蛋黃區，技術面轉多，創下3個半月來高點。(編輯整理：李慧蘭)

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