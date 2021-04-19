神盾(6462)、敦泰(3545)宣布終止合作，神盾將以採取盤後鉅額交易的方式出清所有手中敦泰股票，敦泰今日開低後，空方賣壓蜂擁而出，早盤曾一度跌停，隨後雖打開，但跌幅仍在7%以上，神盾處分收益可觀，早盤漲幅約在5%左右。

神盾董事會上周通過，以盤後鉅額交易方式處分敦泰普通股股票，並授權董事長於適當時機進行處分交易，每單位價格為交易日前一天收盤價上下10%與投資人議定之，由於去年雙方交易時，敦泰股價約在30元附近，但近來受惠TDDI漲價浪潮，敦泰股價掀起一波強勢飆漲，上周五收在220.5元，已經是當初的逾7倍，神盾該筆業收益將相當可觀。

敦泰表示，原預計與神盾共同合作，開發全屏指紋觸控與驅動整合技術，由於面板市場變化快速，雙方經營團隊經過一段時間評估磋商，同意終止技術合作關係，因此，神盾於4月16日公告處分對敦泰持股。同時，為了穩定敦泰在股市盤中的交易狀況，採取盤後鉅額交易的方式辦理。

(時報資訊)