紡織廠力鵬 (1447)早盤股價直攻漲停價12.55元，創2015年1月以來新高價。傳力鵬打入蘋果供應鏈，供應蘋果主推的無線充電Magsafe皮革卡套內層布料。在蘋果大力推動新MagSafe配件生態系推動下，Magsafe皮革卡套熱銷，力鵬營運大補，加上主力產品尼龍粒報價調升，力鵬3月營收站上22.99億元，年增1.37倍，創歷史新高。

4/20蘋果將舉辦春季產品發表會，市場預估至少有3款新品將問世。本次發表會命名為「Spring Loaded」，暗示將推出豐富的新品陣容。蘋果取消有「豆腐頭」之稱的充電頭，力推無線充電 MagSafe，並針對iPhone推出MagSafe卡套，內含強吸力磁石，可貼合在 iPhone的機身背面，或是MagSafe保護殼上。目前MagSafe卡套推出四款顏色，外部採用皮革材質，內層則有襯布保護卡片，蘋果也主打此皮革卡套具備保護功能，可安全收納最多三張信用卡，據悉，該布料就是由力鵬獨家供應。

除了供貨蘋果產品熱銷，力鵬主力產品尼龍粒隨著原料己內醯胺(CPL)等石化原料價格上漲，尼龍粒、尼龍絲報價也同步走揚，力鵬去年第四季已經開始轉轉為盈，而今年營收月增都在2位數以上，3月營收更是直衝逼近23億元。力鵬去年第三季成立伊得石化，向國外進口化學品，提供紡織上游如PTA、CPL者使用，目前每月營收約7-8億元，獲利來源為佣金及價差等，可望穩定公司獲利。

(時報資訊)