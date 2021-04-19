工業電腦廠安勤(3479)攜手工控記憶體模組廠宜鼎(5289)，推出的AIoT（智聯網）解決方案RENITY SENTINEL 2（RS2）獲台北市智慧交通系統導入，促進智慧城市發展。雙方表示，未來將持續攜手生態圈夥伴，滿足各種智慧場域應用發展需求，深化合作布局。

安勤看好物聯網智慧應用商機，近年鎖定智慧零售、交通、工廠及醫療等4大垂直市場布局，打造第二成長引擎。先前已取得桃園智慧交通系統標案、加入「台灣AITS大聯盟」協助智慧交通發展，亦在東南亞地區展示解決方案，爭取海外訂單商機。

此次雙方合作推出的RS2解決方案，以安勤所推出的EPC-APL設備，搭載宜鼎推出的InnoAGE SSD，適用於人工智慧（AI）影像辨識、物件檢測、行為識別和交通流監控等應用。宜鼎提供的專利頻外管理技術，使幫助道路交通管理更輕鬆全面。

此RS2智慧解決方案獲台北市導入交通局信號控制系統，利用數位監控系統採集數據，再透過智慧分析數據提供可調節的即時交通信號控制功能，改善交通流量，提高車輛和行人交通便利性和安全性。據統計，導入後已減少10～15％交通堵塞、降低85％通訊成本。

安勤表示，RS2智慧解決方案為首度將頻外管理應用在交通系統中的成功案例，使物聯網基礎設施未來將配備更可靠和更智慧的雙頻管理，即使面對遭受資料損壞和作業系統故障等嚴重問題的邊緣設備，也能輕鬆實現遠端恢復。

安勤副總經理練良光指出，連網設備的大量部署帶動工業物聯網加速應用，工業物聯網設備不僅要提供強大的資料收集功能，還得整合資料安全、系統管理和遠端監控等複雜且關鍵的功能，因此需具備專業的深度產業知識，才能滿足不同應用的特殊需求。

宜鼎董事長簡川勝表示，AIoT為公司近年致力方向，攜手安勤為AIoT生態系發展帶來互補優勢。宜鼎研發的InnoAGE可有效賦能智能設備解決落地痛點，未來將持續接軌全球客戶，打造多元應用的AIoT整合生態鏈。

(時報資訊)