加密貨幣交易平台Coinbase上周掛牌交易，身為共同創辦人暨執行長的阿姆斯壯（Brian Armstrong）在上市首日即出售部分持股，大約2.92億美元入袋。
根據美國證交會（SEC）資料顯示，阿姆斯壯分三批共計出售74萬9,999股，價格自381到410.4美元之間，總計套利2.918億美元。身為區塊鏈與加密貨幣網站Coindesk上周末指出，Coinbase股東與投資者在掛牌首日出售約50億美元的持股。
(工商 )
加密貨幣交易平台Coinbase上周掛牌交易，身為共同創辦人暨執行長的阿姆斯壯（Brian Armstrong）在上市首日即出售部分持股，大約2.92億美元入袋。
根據美國證交會（SEC）資料顯示，阿姆斯壯分三批共計出售74萬9,999股，價格自381到410.4美元之間，總計套利2.918億美元。身為區塊鏈與加密貨幣網站Coindesk上周末指出，Coinbase股東與投資者在掛牌首日出售約50億美元的持股。
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