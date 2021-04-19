經濟部加工出口區管理處將於4月22日上午9時30分至11時30分，在楠梓科技產業園區（原楠梓加工出口區）從業員工育樂活動中心（高雄市楠梓區經二路15號）與高雄市政府勞工局訓練就業中心合作辦理徵才活動，現場計有14家廠商釋出945個職缺，考量新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，請參加徵才活動人員入場一律佩戴口罩，並配合量測體溫及相關防疫措施；歡迎做伙來找好頭路。

參與徵才廠商有日月光半導體、華泰電子、楠梓電子、全球華人、台灣興勝半導體、界霖科技、清盛電子、台灣檢驗科技、台灣捷康、易華電子、長華科技、旺詮、華騰科技及滿意人力資源等公司共襄盛舉，提供製程/工業/產品測試/設備維護助理/品保/DCC助理/電性分析/軟體/錫爐助理/測試隨線/自動組裝/AOI工程師、生產計劃/工單助理/資料庫/環保管理師、Layout/Lead Scan製程/IE工程師、化學分析人員、化驗室-化驗員、技術員、作業員、儲備幹部、理貨員、生產技術員、目檢員、土木測試專員、儀器校正工程師、食品檢驗分析師等職缺。

現場徵才活動可讓求職者直接與求才廠商洽談，不僅節省時間更能讓求職者展現自己，此次就業媒合服務完全免費，期望藉由辦理現場徵才活動提高就業媒合成功機會，啟動園區成長動力，創造園區廠商與求職者雙贏效益。徵才活動詳情歡迎至園區網頁參閱相關訊息，或洽楠梓就業服務臺窗口，聯繫電話（07）3640508。

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