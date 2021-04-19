國師唐綺陽於官方頻道分享4/19～4/25星座運勢，本周金牛能量會帶我們進入新領域，激發企圖心，想要做自己，讓我們看到第二代很有發展的地方，開啟我們對錢、對價值、對美食的注意力。

4/19水星率先進金牛，讓全民開始瘋理財，對金融產品很有研究興趣，也會注重五感、養生；4/20太陽進金牛，同時刺激天王星能量，我們生活中開始欣賞怪怪的東西，我們對創意或出格表現更欣賞，太正常反而沒感覺。水星、太陽進入金牛後，金牛就有四顆星了，金牛座容易成為注目焦點。火星在雙子最後衝刺，4/23晚上將進入巨蟹，火星能量的最後衝刺，容易帶來意外災害，可能造成口舌是非，要注意交通及用火安全，使用尖銳物品要小心，容易手腳受傷。火星進入巨蟹後，容易情緒化，容易想哭、玻璃心，這股能量不理性，因此這段時間要學會用感性處理事情。

重要星象：群星陸續進金牛，水星進金牛，太陽進金牛，火星雙子最後衝刺

群星陸續進金牛，在牡羊座時，激發眾人的企圖心，第二代表現活躍被看見，進金牛後，關注於金錢價值和美食相關話題。周一水星進金牛，全民瘋理財，注重五感的感受以及養生。周二太陽進金牛，欣賞奇特而有創意的事物，金牛座成為矚目焦點。火星雙子最後衝刺，當心意外災害、口舌是非與用火安全，周五火星進巨蟹，情緒容易受刺激，要開始學習用感性處理事情。

【工作注意：巨蟹、獅子、天蠍、魔羯】

巨蟹：多與部下教學相長，進而活化工作

獅子：受到別人唱反調，要懂得參考意見

天蠍：遇到有想法的人，提供建設性看法

魔羯：年輕一輩的出現，能趁機更新自己

【桃花注意：白羊、金牛、雙子、雙魚】

白羊：多一點體貼照顧，會讓人很有感覺

金牛：有突如其來的桃花機會

雙子：要主動出擊，展現浪漫

雙魚：有桃花正在招手，別假裝視而不見

【財運注意：處女、水瓶】

處女：金錢的分配運用，要多花心思評估

水瓶：理財別太衝動，免得被卡住

【健康注意：天秤、射手】

天秤：注意心血管問題，避免刺激的事物

射手：保持衛生乾淨，預防受到感染

唐綺陽分享4/19～4/25星座運勢

(中時新聞網)