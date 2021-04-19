桃園市長鄭文燦大讚大園高中國際化的課程，也期盼大園高中能往國際持續邁進。（姜霏攝）

大園國際高中於今年3月23日正式取得國際文憑組織授權，推動引進國際文憑課程（IB），提供認同IB理念且勇於挑戰的家長與學生多元就學機會，國際文憑專班今年開始招生，預計招收50名學生，順利畢業取得IB國際文憑後對於升學更加有利，甚至不用語言檢定就可申請國外學校。

學生在修習IB課程期間，須完成小論文及研究報告等，並於高三參加每年5月的全球統一會考，高三學生完成IB課程並通過全球IB考試最低標準，即可同時取得IB學校國際文憑及大園國際高中畢業證書。

而IB學生除了可以利用國內升學管道之外，在國外升學上更具有優勢，IB成績在全球近4000所大學皆受到認可，許多國外大學可直接以IB成績申請入學，不須另外考取托福等語言檢定，且IB學生的學術能力在國際間備受肯定，學科表現優異者更可向國外大學提出申請抵免學分。

大園國際高中的IB課程特點在於師資陣容堅強、開設課程多樣、設備資源豐富、學生來源多元等，該校已有26位本國籍教師接受IB師資培訓，多數能以全英語授課，符合雙語國家政策的目標。該校自109學年度起辦理海外攬才子女專班招收25名學生，現再加上國際文憑專班招生50名學生，每年可提供75名學生選讀IB課程。

(中時 )