民進黨宜蘭縣黨部副執行長吳濬彥昨天在臉書張貼宜蘭縣長林姿妙拍賣黑鮪魚畫面，指林姿妙說黑鮪魚的經濟價值高，能「抑制」我們孩子的成長。今天（19日）林姿妙出席會議前，面對媒體詢問時說，她講話太快，將「益助」講成「抑制」，自嘲是台灣國語，就像給「好事就發生」講成「好事就花生」。

林姿妙表示，鮪魚富含DHA，當時她要說的是「益助」孩子的成長，但講太快，「不小心讓大家誤會，很抱歉。」她笑說，她的台灣國語是不小心就發生，請大家多吃黑鮪魚，好事就會「花生」。

雖然被拍賣黑鮪魚的致詞被綠營放大檢視，但林姿妙強調，她對鄉親承諾的都有在做，行事也是實實在在，是一步一腳印做出來。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍強調，宜蘭縣長特地前來行銷南方澳黑鮪拍賣，主要是希望能促進宜蘭的漁業經濟發展，在這種場合不可能說反話，而且本會理事長也在場向媒體解釋，敬請外界不要過度解讀並扭曲縣長美意，歡迎全國民眾來南方澳品嘗當季的黑鮪魚。

(中時 )