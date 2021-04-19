豐興再調漲本週廢鋼和鋼筋價格 每公噸漲200～300元 10:302021/04/19 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到美國廢鋼原料行情持續上漲影響，豐興19日開出的本週內銷盤價，再度調漲廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸漲200～300元，漲幅1.83％～1.49％，只有型鋼維持平盤。調漲後廢鋼每公噸收購牌價為11,100元，鋼筋每公噸牌價維持20,400元，型鋼每公噸牌價維持24,800元。 低價庫存大贏家 3檔鋼鐵股散戶先賺一波 原物料族群一直漲 這幾檔有機會複製中鋼模式 (工商 ) #豐興 #廢鋼 #鋼筋 #調漲 #型鋼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 家樂福撒36億元推酷省劵 滿額送1500元現金折價劵 20:562021/04/17 生活 油價反彈 汽油漲價0.4元、柴油不調整 14:332021/04/18 生活 上萬七 他5檔股票賠到脫褲！專家大驚：這支快砍掉 00:032021/04/18 財經 福島核廢水2年後排入海 陳揮文嗆日本自己喝就好啦 20:402021/04/18 政治 世芯害IC設計遭亂砍 1檔錯殺股大復仇 00:032021/04/19 財經 土洋銀行競推 線上買美股 交易量大爆發 04:102021/04/18 財經要聞 11檔融券回補股 漲聲響 04:102021/04/18 財經要聞 元大金市值衝3千億 金控股價淨值比搬風 04:102021/04/19 金融．稅務 《商情》需求低於預期 期銅價格下跌 09:442021/04/19 財經 友訊找回失落的10年 從創辦人變成專業經理人的他怎麼做 09:002021/04/18 財經 缺芯、缺櫃後 檢視碳中和下的鋼價轉機 11:302021/04/17 財經 財經熱門新聞 一場台積跳電意外 這檔「風力女超人」大爆發 - 財經 世芯害IC設計遭亂砍 1檔錯殺股大復仇 - 財經 通膨元年遠離科技股？美分析師喊買這6族群：旺到明年 - 財經 美日聲明提台灣 中國回應升級 - 產業財經 - 旺報 半導體續旺 瑞信捧五指標股 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。