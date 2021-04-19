受到美國廢鋼原料行情持續上漲影響，豐興19日開出的本週內銷盤價，再度調漲廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸漲200～300元，漲幅1.83％～1.49％，只有型鋼維持平盤。調漲後廢鋼每公噸收購牌價為11,100元，鋼筋每公噸牌價維持20,400元，型鋼每公噸牌價維持24,800元。

(工商 )