美國、日本、澳洲為加強全球數位基礎設施，將合作在太平洋地區鋪設新的海底電纜，加強共享有關中國動向的資訊，以對抗勢力急速擴大的中國。

日本讀賣新聞報導，海底電纜設備是安全保障的重要基礎設施，有可能情報、資訊被截取或遮斷，因此美日澳3國將共同合作鋪設國際通訊用的海底電纜，以抗衡中國。美日澳具官方色彩的金融機構將出資支援海底電纜的新設計畫。

美日澳政府及相關企業等人士3月召開非正式會議，與會者都同意須加強海底電纜的合作。會中討論如何加強共享有關中國動向的資訊，並提出共同出資在戰略上重要地區興建海底電纜的合作方案。

報導說，美日澳之所以要加強在海底電纜領域的合作，主要是因為中國的勢力急速崛起。海底電纜的占有率，美日歐企業占9成，但中國華為技術公司旗下的華海通信技術公司位居全球第4名，存在感增高。

中國根據「一帶一路」的巨大經濟圈構想在各地廣設海底電纜，尤其是在與台灣有友好關係的太平洋地區島嶼，藉由經濟合作和援助，持續擴大影響力。中國企業也有企圖承攬海底電纜事業的舉動。

中國企業以低價搶標，一般認為背後有中國政府的資金撐腰。今後，美日澳具官方色彩的金融機關將支援鋪設海底電纜的計畫。

今年1月，太平洋島國之一的帛琉與美國等締結鋪設海底電纜的契約，由日本恩益禧（NEC）公司得標。這個計畫除了日本的國際協力銀行（JBIC）之外，美澳具官方色彩的機關也予以融資。

海底電纜是用絕緣材料包裹的導線，鋪設在深海底，用於設立國家或地區之間的電信或電力傳輸。99%的國際通訊靠海底電纜傳輸，隨著國際通訊量增加，海底電纜有增設必要。NEC表示，最新的海底電纜系統每秒可傳輸約一萬片DVD的數據量。

(中央社)