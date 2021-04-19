台中市政府警察局第四分局南屯派出所員警，日前上午於守望勤務中，盤查一名機車騎士，經查駕駛68歲的韓姓男子，為遭到嘉義及台中地檢發布的非駕業務致死及毀損債權通緝犯，後帶返派出所依法通知親友時，得知韓男的同居人58歲的潘姓女子近日因病眼睛開刀，無法將留置在現場的機車騎回家。

警方指出，員警義不容辭即協助潘女將機車騎返家，因瞭解其生活困頓，員警主動通知區公所社會課關懷，韓男及潘女對於員警不吝協助十分感激。

南屯派出所警員王家強於前週日上午執行守望勤務時，盤查到一名韓姓通緝犯，帶返所偵辦依法通知親友時，韓男表示與家人並無聯繫，目前與潘女同住，因為僅騎車出來買午餐沒有帶手機無法通知，線上巡邏員警鄭依婷及鄭錦坤立即前往韓男的租屋處敲門。

警方發現其同居人潘女因患有糖尿病近期眼睛開刀，根本無法獨自外出，也無法將韓男的機車騎回家。員警知其難處主動告知潘女會協助她將機車騎回家。潘女表示生活所需都靠韓男張羅，和家人也沒有來往，韓男即將入監執行7個月，她不知該如何是好。

員警對於潘女未來的生活不禁感到擔憂及同情，主動通知南屯區公所社會課，希望後續可以給予潘女適當的生活協助與輔導。

南屯派出所長江松泳表示，警察對於各類犯罪逃犯，一定會積極查捕，以維持社會治安穩定。同時呼籲民眾犯案之後，主動坦承報到，不要存僥倖心態，另外員警卸下公職身分也是人民，法理不外乎人情，員警除依法行事外，對於弱勢族群及需要幫助的民眾一定會主動提供相關的協助。

(中時 )