少子化對私立學校招生造成重大衝擊，教育部長潘文忠今天表示，目前有3、40所私立學校因招生狀況不佳而列為預警或專案輔導學校，其中超過7成是私立高職或私立技專院校。而立委則推估，未來會有8000到1.9萬個大專教師失業，教育部要提早因應。

立法院教育及文化委員會今審議《私立高級中等以上學校退場條例》草案，潘文忠指出，受少子化影響，推估110學年高級中等學校新生人數為21.1萬人，並逐年遞減至114學年的18.3萬人。再者，自111學年起，大一新生人數低於20萬人，117學年至只剩16.2萬人。在這樣的趨勢下，許多私校面臨退場。

國民黨立委林奕華質詢指出，少子化對私校招生影響而大，尤其對私立高職或私立技專校院，教育部之前說有3、40所私校因辦學績效欠佳而被列為預警或專案輔導學校，其中到底有多少私立高職或私立技專院校？

教育部長潘文忠今天說，列為預警或專案輔導學校中，7成以上私立高職或私立技專院校。（林志成攝）

潘文忠回答說，被列為預警或專案輔導的私立學校中，超過7成是私立高職或私立技專院校。不過現在許多私立技職體系的學校進行轉型，調整為私立高中或私立大學。

民進黨立委黃國書則說，教育部推估未來有10多所私立大專院校退場，但高教工會則認為有40所。目前大專院校教職職員有8萬多人，預估未來有8000到1.9萬人會失業，這麼多高階人力沒有工作，教育部要提早規畫因應辦法。

潘文忠回說，《私立高級中等以上學校退場條例》草案，對於學校停辦後的教師權益，都有所保障。若這些人想轉到業界，教育部也有一個媒合平台，過去已有1000多人在這裡尋求轉換跑道。

國民黨立委萬美玲說，《私立高級中等以上學校退場條例》草案中，學校若有50％教師是不合格的，列為預警學校，這很荒謬，這麼高比例的不合格教師，應該直接要求他們停辦。

潘文忠說，過去有規定，私校不合格教師比例達60％，扣除所有補助款，而在《私立高級中等以上學校退場條例》草案中，只要不合格教師達到50％就列為預警學校，更嚴格了。

(中時 )