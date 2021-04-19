台灣護師醫療產業公會理事長陳玉鳳日前質疑，高雄有醫院為提高AZ疫苗施打率，竟在院內舉辦接種比賽，第一名可獲3000元獎金，讓許多醫護人員擔憂影響考績，不敢不參加，衛福部長陳時中今天表示，只要醫院是透過正確的方式進行鼓勵，都不會反對，但若醫護人員認為不妥，可向醫院或指揮中心來反映。

陳時中今赴立院進行「太魯閣號事故災後關懷與扶助規劃」施政報告，會前接受媒體聯訪時表示，只要醫院是用正確的方式來鼓勵員工接種，都沒有不妥，但若有醫護人員認為競賽方式不妥，可向醫院或是衛福部來反映。

媒體追問，是否變相認同醫院用辦理競賽的方式提高接種率？陳時中指出，自己不清楚該醫院是如何辦理，但建議醫護人員若感到不舒服，就要立即透過管道反映。

國產疫苗方面，陳時中指出，所有程序應無法再進一步縮短，目前還是以高端疫苗進度較快，第二劑近日內將全數施打完成，但對預採購以及簽約日期等議題，陳時中則未進一步對外說明。

(中時 )