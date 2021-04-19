去年底風光啟用的台中育賢社會住宅，驚傳住戶變身蜘蛛盜，透過陽台造型鐵網摸黑徒手攀爬陽台鐵網，從14樓往12樓、10樓、9樓偷東西，經住戶發現報警逮個正著，將他以侵入住宅、竊盜罪移送偵辦，該名蜘蛛盜也在日前被台中住宅發展工程處勒令搬離社宅。
太平警分局新平所4月3日凌晨3時許獲報住14樓的41歲賴姓男子疑似透過陽台鐵網垂降逐樓行竊，偷完12樓、10樓，因贓物掉落到9樓陽台，驚動10樓住戶，訝然發現賴男站在9樓陽台，舉止可疑，除拿起手機錄影、拍照並報警。
警方到場，也從賴嫌身上搜出iPhone手機、錢包、switch、洋裝、保溫箱等贓物。警方將他帶回偵訊才發現賴嫌竟是居住14樓的住戶，賴嫌更坦言，徒手抓外牆造景的鐵網，再找踩踏點，一路往12樓、10樓。
唯賴嫌落網後也辯稱是因為要拿取掉落衣物，不想麻煩鄰居、管理員，才會從14樓住處，利用陽台鐵網空隙垂降下9樓，警方現場起出手機、衣物，他也說全都不是他拿的。
住戶獲知住宅陽台鐵網變成行竊通道，議論紛紛，其中獨居12樓的女子獲知後，驚嚇不已，還表示，「如果嫌犯帶刀子…，真的不敢再想下去，太恐怖了」。賴男也因為涉嫌侵入住宅、行竊，遭台中市住宅發展工程處依租賃契約書中規定不得發生竊盜等不法行為，和賴嫌終止契約，並要求5日內遷離，3年內都不得申請台中市任何社宅，賴嫌也已在4月7日搬離。
(中時 )
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