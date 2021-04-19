太魯閣號事故後因搶修進度超前，台鐵原先預定20日通車，提前順利在今（19）日完成通車。即將卸任的交通部長林佳龍今晨親自搭乘4102車次區間車，列車行經花蓮事故路段時，時速雖減至40公里，但過程十分平穩，也讓林佳龍如釋重負，他也喊話台鐵，「一定要記取教訓，徹底改革，重新站起來！」不過，早在2019年華航罷工爭議落幕時，林佳龍也曾喊出如釋重負、全面改革。到底只是喊口號，還是下定決心改革，恐怕還需要時間來驗證。

林佳龍今提到，列車行經清水隧道時，能如實感受到行車十分平穩，而親自搭乘為的就是重建台鐵在國人心中的形象，也對台鐵喊話，「一定要記取教訓，徹底改革，重新站起來！」

列車行經事故路段時，時速雖減至40公里，但過程十分平穩，讓林佳龍感到如釋重負。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

今天順利通車，林佳龍說，心中的最後一塊大石頭可以放下，感到如釋重負，也鞠躬向國人致上謝意，給他時間進行善後。他強調，作為一個政務官，一定要承擔所有責任，除負政治責任辭職外，也要把善後做好，現在搶修搶救工作告一段落，完成罹難者公祭，同時也對傷者及罹難者家屬的後續權益保障有了具體的措施。

不過，2019年華航機師因勞資爭議罷工，事件落幕後，林佳龍受訪時也曾提到，對於華航機師如此大規模罷工，可以說是戒慎恐懼，危機處理告一段落，也如釋重負，希望華航能記取教訓，進行全面改革。

時空背景不同，同樣的話語再次從林佳龍口中說出，是否真能如實改革，或只是精神喊話，恐怕還需要時間來驗證。

此外，對於林佳龍今試乘台鐵，如釋重負的說法，網友怒批冷血，「49條人命欸！」「為什麼聽起來怪怪的、不舒服呢？」另有人提到行政院前發言人丁怡銘回鍋政院一事，表示林佳龍可能走丁怡銘老路，「百天後高升行政院副院長或院長」。

太魯閣號事故路段通車，善後工作告一段落，林佳龍今受訪提到「如釋重負」引發網友不滿。（圖／中時新聞網）

(中時新聞網)