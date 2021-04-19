北市黃姓男子過馬路時，遭右轉車輛撞傷，雖然只有輕傷，他提告求償金額卻高達1999萬元。台北地院審結，法官在判決理由中反批「損害賠償不是中樂透」，判肇事駕駛只要賠1萬6000元，訴訟費用1萬0305元則由黃男負擔，可上訴。若雙方未上訴確定，黃男實拿只有5695元。

黃男提告主張，吳姓駕駛2018年6月5日晚間開車在復興南路一段、市民大道三段路口右轉，未注意禮讓行人先過馬路，因此撞傷他，他受有左側胸、左側肢體多處挫傷，他因此求償損害賠償。

黃男說，事發後他每週前往醫院2次，除了醫藥費、交通費等，還因工作請假損失薪水、茶水費，另依他家族隔代遺傳的長壽基因，可以活到百歲，他尚有62年餘命，並考量通貨膨脹1.5倍，此部分求償1293萬2208元；黃男另求償精神慰撫金400萬元、肉體痛苦賠償200萬元、開車高速衝撞害他受傷的權利金500萬元、工作能力及形象受影響的名譽信賴度損害500萬元。

黃男請求項目還包括，每日計程車補助費300元直到退休443萬4750元、無法工作不能領年終及喪失主管資格加給494萬9160元、工作損害致無法儲蓄的利息損失126萬5165元、健身房年費6萬1938元、營養品384萬6852元、因受傷無法洗碗2年要換1台洗碗機加電費37萬5989元、居家保健儀器113萬4414元、保險公司拒保損失500萬等，總金額超過5000萬元，但他只求償1999萬元。

法官認為，黃提出的證據中，醫藥費像是咳嗽鼻炎、糖尿病等，甚至是洗碗機、健身房年費、營養品及生活用品等，都與車禍無關，但因確實發生事故，因此認為精神慰撫金2萬元為適當，但黃男沒有走在行人穿越道上，應自負20％過失責任，故判則1萬6000元。

法官並指，雖然刑事附帶民事訴訟不需繳付裁判費，但本案因調閱黃男病歷資料、勞動力減損鑑定衍伸的1萬0305元，屬於進行訴訟的必要費用，因依兩造勝敗比例分擔。

法官說，可以理解與體諒黃男因車禍受有身體上、精神上的痛苦，但在財產權請求上，卻提出許多與車禍無關的項目，如牙膏、可可粉等，「損害賠償不是中樂透」，不能因為事故發生，就將生活成本全部附加於權利侵害人；本件黃男請求1999萬元鉅額賠償，卻只勝訴1萬6000元，比例甚小，幾乎可以忽略不計，因此裁判費用應全由黃男負擔。

(中時 )