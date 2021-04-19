車用訂單旺到爆，且5G相關產品訂單強勁，加上銅價居高不下，導線架廠-順德(2351)第2季開始調漲價格，由於目前訂單能見度已達第4季，加上順利漲價，順德第2季業績可望優於第1季，甚至不排除一路好到年底，順德表示，今年整體營運很樂觀，全年營運有機會挑戰歷年新高。

各項商品朝智能化發展，且5G、電動車、車用電子等新興應用滲透率提升，加上天災來攪局，讓半導體市況火熱，車用半導體更呈現嚴重供不應求，雖然不少全球車廠因為車用晶片不足停產，但對車用相關半導體零組件訂單一張也不敢砍，只求車用半導體供應鏈的廠商有多少貨交多少，各廠幾乎是一做完貨就被客戶拉走，客戶對於要反應銅價等原物料成本漲價也無任何抗拒完全接受，在客戶需求強勁下，順德目前訂單能見度已達年底。

受惠於客戶訂單強勁，順德3月合併營收回升到8.8億元，年成長33.91%，為107年8月以來單月新高，累計第1季合併營收為24.51億元，年成長26.39%。

今年以來銅價居高不下，順德除交給IDM廠產品已反應銅價，近期也針對封裝廠調整價格，隨著價格調漲，有助於進一步提升順德的毛利率。

值得一提的是，順德與日廠合資設立、以生產智慧型手機鏡頭VCM彈片為主的德輝，近期也傳出拿到全球前三大手機品牌廠新客戶訂單的好消息，由於VCM主要功能為智慧型手機鏡頭實現自動對焦，通過VCM可以調節鏡頭的位置，呈現清晰的圖像，而彈片是VCM重要零組件，過去德輝主要客戶為日系TDK及大陸VCM廠，終端手機客戶則包括大陸華為、小米及其他非蘋手機品牌廠，在拿到全球前三大手機品牌廠新客戶訂單後，幾乎主要手機品牌廠均是德輝的客戶，對順德獲利將是如虎添翼。

(時報資訊)