台積電(2330)上周四法說會後，股價連續第二天下壓；公司看好隨著5G時代，AI和5G應用對數位運算效能的需求永無止境，台積電正處於絕佳的位置，能夠掌握未來幾年產業大趨勢的成長，對於公司的前景樂觀。

台積電15日法說會釋出不少利多，但台積電法說會行情失靈，今天股價持續開低走低。盤中一度跌9元至601元。三大法人於16日聯手賣超12958張。

台積公司對自家公司前景展望樂觀。台積電致股東報告書出爐，董事長劉德音與總裁魏哲家指出，去年是全世界遭逢新型疫情重創的一年，但在家工作和遠距學習等趨勢隨之興起，加速了數位轉型，使得半導體產業的需求依舊持穩；展望未來，進入5G時代，AI和5G應用對數位運算效能的需求永無止境，台積電正處於絕佳的位置，能夠掌握未來幾年產業大趨勢的成長，對於公司的前景充滿興奮。

受惠於客戶對於台積電領先業界的5奈米(N5)及7奈米(N7)技術的強勁需求，台積電營收連續11年締造了歷史新高的紀錄，2020年的營收以美金計算，相較於2019年成長了31.4%。台積電2020年資本支出增加至172億美元。

在技術方面，台積電N5技術已經在去年第二季成功進入量產，並於下半年快速提升產能，協助客戶實現智慧型手機及高效能運算應用等產品的創新。

台積電指出，N3技術的開發進度符合預期且進展良好，未來將提供完整的平台來支援行動及高效能運算應用，預計於2022年下半年開始量產。

台積電去年5月宣布有意在美國亞利桑那州興建和營運一座先進晶圓廠。此座廠房將採用台積電的N5技術，規劃月產能為2萬片晶圓，預計於2024年開始量產。

台積電15日舉行線上法人說明會，釋出不少正面訊息，調高今年營運成長目標及資本支出，並預期未來18個月供應都將吃緊。

受惠高效能運算需求持續成長，台積電預期，第2季營收將約129億至132億美元，以中間值計，將季增約1%，展望符合外界預期。惟預期第2季毛利率因5奈米比重提升等因素影響，面臨下滑壓力，將約49.5%至51.5%。法人預期，台積電第2季獲利可能持續滑落。

(時報資訊)