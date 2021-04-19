POS廠伍豐(8076)2020年營運受疫情衝擊轉虧、降至近10年低點，隨著訂單需求回溫，公司力拚2021年營運重返成長軌道。伍豐股價自15日起轉強，今（19）日在買盤敲進下放量直攻漲停價35.2元，創去年1月底以來15個月高點，領漲工業電腦（IPC）族群。

伍豐受疫情衝擊歐美市場需求及轉投資俄羅斯賭場營運，去年合併營收22.43億元、年減28.31％，為近11年低點，本業營運雖維持獲利，但受業外轉虧拖累，歸屬母公司稅後虧損0.68億元、每股虧損0.26元，為近10年低點。

隨著營收貢獻逾5成的歐美市場訂單回溫，加上比較基期較低，伍豐2021年3月自結合併營收1.9億元，月增達26.9％、年增達19.23％，回升至今年高點。首季合併營收5.22億元，雖季減7.65％、仍年增1.18％，重返年成長軌道。

伍豐坦言，疫情衝擊歐美終端客戶去年設備投資進度，造成整體營收規模下滑。轉投資的俄羅斯海參崴「水晶虎宮殿」亦因疫情暫停營運4個月，去年採業外權益法認列損失1.01億元，較前年認列獲利1.2億元大幅轉虧，拖累整體營運轉由盈轉虧。

展望今年，伍豐表示，歐美訂單需求去年第四季起已見回溫跡象，預期今年上半年營收可望回升約3成，但整體狀況仍需視歐美封城狀況而定。中國大陸需求則已自去年下半年起回溫，今年上半年可望成長2～3成。

伍豐過往聚焦博弈及零售產業應用，考量應用產業廣度不足，2年前已著手發展提供加值服務平台，朝發展軟體生態鏈布局。同時，看準疫情帶動虛擬賭場及相關遊戲的線上需求發展趨勢，展開視訊互動老虎機研發。

伍豐董事長徐明哲表示，加值服務平台的基礎已完成8成，未來效益可望逐步顯現。視訊互動老虎機海內外則以不同模式營運，海外預計在全球大型國際平台上架，看好未來中國大陸、泰國及越南等市場發展，國內則發展線上娛樂城平台，搶攻線上博弈商機。

(時報資訊)