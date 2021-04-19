新冠疫情對日本經濟影響的最新發展方面，根據路透社的調查，大多數日企認為，日本社會已進入第四波新冠病毒擴散期，疫情在五月份會進入高峰。至於因抑制新冠肺炎而再宣布緊急狀態，殺傷力更會大大影響到業績表現。

迄今，與其它主要國際經濟體相較，日本新冠染疫者數雖少很多，但新一波的疫情，卻讓新確診數量急速攀升。

此調查中發現，日本在七大工業國內，由於民眾缺乏對新冠病毒危機感，因此將引爆另波感染潮。

同時，這些日企也預測疫情會在五月攀頂，因適逢四月底開始，長達一周的黃金假期。不過，業績也沒什麼好期待的，因為民間消費始終無法完全放開下，復甦之路也就相對遙遠。

但最致命的一擊，恐怕還是中央政府為遏制疫情，所發布的緊急狀態命令。開業時間以及防疫措施等，又會讓慘兮兮的營業額捉襟見肘。

路透社在2日至13日的調研中發現，有高達59％日本商家，其營收會受到緊急狀態影響。

一家化學製造日企表示，因為疫情所至，目前餐飲與旅遊業已經非常緊繃，萬一新的一波疫情再度來襲，搞不好會是致命的一擊。

一家大型批發日企也認為，另波疫情外加緊急狀態的話，公司對資本支出與生產輸出方面，將會更加嚴謹考量。

其實，受傷最重的日本餐飲業與旅遊業，目前的營運壓力還是很大。

若按產業來看，日企非製造業者，像是躉售，批發，運輸，公共設施族群等，有高達三分之二認為，再來實行緊急狀況的話，業績一定垮。

不過，還是有差不多四分之三日企表示，疫情沒有影響到自己在2022年四月開始的新財年時，所預定的員工招募計畫

同時，大約有五分之一日企會凍結或縮減人力，而僅十分之一打算再增聘人手。只有不到十分之一日企，正有意要進行裁員。

正如一家紙業製造日企所言，本財年基本上不召新人，目前生意很難做情況下，因此2022財年人力需求，應該也會大幅減少。

(時報資訊)